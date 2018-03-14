В подмосковном жилом доме найдено шесть тел
В одном из жилых домов, расположенных в подмосковном Ногинске, найдено шесть тел без видимых признаков насильственной смерти, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Сначала в одной из квартир дома в поселке Красный Электрик были обнаружены тела женщины и трех несовершеннолетних детей. При этом на кухне были открыты газовые конфорки.
По версии следствия, женщина и ее дети отравились угарным газом.
При этом, в соседней квартире полицейские обнаружили тела еще двоих человек.
«Предстоит выяснить, насколько давно специалисты проверяли техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов дома», — сообщили «РИА Новости» в ГУ МВД по региону.
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