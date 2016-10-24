В подмосковном Домодедове появится крупнейший в Европе торговый центр «Ашан»
Крупнейший в Европе торговый центр розничной сети «Ашан» площадью около 138 тысяч квадратных метров откроется в 2018 году в подмосковном Домодедове.
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на руководителя администрации муниципалитета Александр Двойных.
Сумма инвестиций в строительство торгового центра-гиганта составит 6 миллиардов рублей, а открытие «Ашана» позволит создать в Домодедове около 750 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что 800 миллионов рублей было инвестировано в открытие гипермаркета «Ашан» в городском поселении Ржавки Солнечногорского района.
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