В подмосковном Домодедове появится крупнейший в Европе торговый центр «Ашан»

Крупнейший в Европе торговый центр розничной сети «Ашан» площадью около 138 тысяч квадратных метров откроется в 2018 году в подмосковном Домодедове.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на руководителя администрации муниципалитета Александр Двойных.

Сумма инвестиций в строительство торгового центра-гиганта составит 6 миллиардов рублей, а открытие «Ашана» позволит создать в Домодедове около 750 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что 800 миллионов рублей было инвестировано в открытие гипермаркета «Ашан» в городском поселении Ржавки Солнечногорского района.