В подмосковном банке задержали мужчину с муляжом бомбы

В одном из банков в Орехево-Зуеве задержали мужчину с муляжом взрывного устройства.

Первоначально он угрожал взорвать здание, а затем завил о намерении совершить самосожжение. При себе у злоумышленника также была канистра с бензином, сообщает «интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В ведомстве отметили, что поступок мужчины связан с неплатежеспособностью. При задержании он успел нанести себе ножом ранение в шею. В настоящее время мужчина госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.