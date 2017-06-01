Подмосковного чиновника заподозрили в крупном хищении

В Московской области заместитель главы администрации Дмитровского района подозревается в хищении из бюджета более 30 миллионов рублей.

В числе подозреваемых также глава одной из местных коммерческих организаций, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель ГУ СКР по Подмосковью Елена Фокина.

По версии следствия, чиновник и гендиректор фирмы вступили в преступный сговор. Его результатом стала победа организации в аукционах на поставку оборудования для станции обезжелезивания на водозаборном узле в городе Дмитров.

После этого были подписаны подложные документы о якобы полном выполнении условий контрактов, в результате чего на счет фирмы поступило около 40 миллионов рублей. Стоимость оборудования на самом деле составляла примерно 10 миллионов. Разница была присвоена преступниками.

В настоящее время чиновник арестован. Свою вину он признал частично.

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