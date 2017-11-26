У подмосковного бизнесмена украли партию красной икры на миллион рублей
В Подмосковье задержали преступников, укравших крупную партию икры на сумму около миллиона рублей.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Радио 1», в полицию обратился бизнесмен, который рассказал, что преступники заказали 24 контейнера, в каждом из которых находилось по 13 килограммов красной икры. Загрузив товар в машину, они скрылись.
Позже на 111-м километре трассы М4 «Дон» полиция задержала мужчин 27 и 28 лет. Ими оказались уроженцы Старого Оскола Белгородской области.
Общая сумма ущерба составила 936 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В октябре в Люберцах подростки 14 и 15 лет ограбили пенсионерку, забрав у нее мобильный телефон и 7 тыс. рублей.
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