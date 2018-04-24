Подмосковная модель журнала Playboy лишилась украшений
Жительница подмосковного Одинцова Инесса Тушканов, снимающаяся для журнала Playboy, лишилась драгоценностей и дорогих часов в результате кражи, сообщили в пресс-службе областного МВД.
Модель, вернувшись домой, не обнаружила в своей квартире часы и украшения.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
По словам 30-летней потерпевшей, вором может быть человек, которого она наняла для присмотра за собакой в ее отсутствие, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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