Подмосковная модель журнала Playboy лишилась украшений

Жительница подмосковного Одинцова Инесса Тушканов, снимающаяся для журнала Playboy, лишилась драгоценностей и дорогих часов в результате кражи, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Модель, вернувшись домой, не обнаружила в своей квартире часы и украшения.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

По словам 30-летней потерпевшей, вором может быть человек, которого она наняла для присмотра за собакой в ее отсутствие, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».