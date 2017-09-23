В Подмосковье злоумышленник наворовал еды для животных на 1,5 млн рублей

В Дмитровском районе Подмосковья задержали мужчину, который совершил серию краж корма для животных. Общая сумма украденного составила 1,5 млн рублей.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, задержанным оказался 34-летний житель города Лобня. Ему удалось совершить серию краж со складских помещений. Всего мужчина вынес еды на 1,5 млн рублей.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В апреле 2017 года неизвестный украл с территории склада в деревне Путилково Московской области 231 коробку с сигаретами. Общая стоимость украденного составила 16 млн рублей.