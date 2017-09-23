В Подмосковье злоумышленник наворовал еды для животных на 1,5 млн рублей
В Дмитровском районе Подмосковья задержали мужчину, который совершил серию краж корма для животных. Общая сумма украденного составила 1,5 млн рублей.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, задержанным оказался 34-летний житель города Лобня. Ему удалось совершить серию краж со складских помещений. Всего мужчина вынес еды на 1,5 млн рублей.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.
В апреле 2017 года неизвестный украл с территории склада в деревне Путилково Московской области 231 коробку с сигаретами. Общая стоимость украденного составила 16 млн рублей.
Следующая новость Пранкер Лексус разыграл спепредставителя США по Украине Курта Волкера
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии