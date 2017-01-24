В Подмосковье запустят новый мобильный сервис

В первом квартале текущего года в Московской области будет запущен новый мобильный сервис под названием «Народный инспектор».

Приложение поможет жителям Подмосковья сделать свой регион чище. Оно позволит сообщать о различных нарушениях в сфере благоустройства. В частности, видеоролик, на котором зафиксировано нарушение, может послужить основанием для административного иска, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».