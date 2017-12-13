В Подмосковье закрыли подпольный алкоцех
В подмосковных Химках правоохранители пресекли деятельность производителей контрафактного алкоголя.
Нелегальный цех был обнаружен на улице Заводская сотрудниками Росалкогольрегулирования и МВД.
В помещении находилось оборудование для производства нелегального алкоголя, сырье, поддельные акцизные марки и свыше 17 тысяч бутылок готовой продукции. Все это, а также два транспортных средства были арестованы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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