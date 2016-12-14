В Подмосковье закрыли четыре свалки с бытовыми отходами
В Московской области прекратили работы четыре полигона ТБО. Об это рассказал министр экологии области Александр Коган.
По его словам, в общей сложности из 39 свалок закрыты 20. Он отметил, что ни один из оставшихся полигонов ТБО не соответствует нормативам.
Министр сообщил, что семь из оставшихся полигонов предполагается полностью модернизировать, еще пять будут переоборудованы в комплексы по переработке мусора, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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