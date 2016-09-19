В Подмосковье зафиксировали порядка 10 тыс новых избирателей

В этом году в первые в Московской области проголосовали порядка 10 тысяч молодых избирателей. Все они получили памятные календари, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

Явках на выборах на Подмосковных избирательных участках составила 37,36%. По предварительным данных на выборах в Мособлдуму по единому округу лидирует «Единая Россия». В целом, по предварительным данным, по России на выборах в Госдуму с показателем 54,17% лидирует «Единая Россия». У КПРФ 13,42%, ЛДПР - 13,24%, СР - 6,18%.

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