В Подмосковье задержали серийного поджигателя

В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии поджогов.

По данным следствия, на счету 38-летнего жителя Одинцова поджоги гаража, частного дома и квартиры. Общий ущерб превышает четыре миллиона рублей.

Вся пострадавшая недвижимость принадлежала одному человеку – жителю городского округа Краснознаменск. Предполагается, что поджоги были совершены из-за личной неприязни подозреваемого к нему, причиной для которой могло послужить разделение полномочий в гаражно-строительном кооперативе, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главк МВД по региону.