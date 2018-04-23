В Подмосковье задержали серийного поджигателя
В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии поджогов.
По данным следствия, на счету 38-летнего жителя Одинцова поджоги гаража, частного дома и квартиры. Общий ущерб превышает четыре миллиона рублей.
Вся пострадавшая недвижимость принадлежала одному человеку – жителю городского округа Краснознаменск. Предполагается, что поджоги были совершены из-за личной неприязни подозреваемого к нему, причиной для которой могло послужить разделение полномочий в гаражно-строительном кооперативе, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главк МВД по региону.
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