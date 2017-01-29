В Подмосковье задержали похитителей бизнесмена

Правоохранительные органы задержали в Шатурском районе Подмосковья пятерых подозреваемых в хищении бизнесмена, сообщает главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

Как уточняется в материале, похитители требовали у супруги 40-летнего бизнесмена выкуп в размере 30 миллионов рублей.

Бизнесмен был заперт в одной из квартир жилого дома на улице Минской в Москве, где удерживался похитителями до 28 января 2017 года, пока не был освобожден сотрудниками правоохранительных органов.

Похитителями оказались жители Липецка и Москвы, с ними проводятся необходимые следственные действия, сообщает «Интерфакс».