В Подмосковье задержали мужчину с 9 кг марихуаны
В Московской области задержан выходец из ближнего зарубежья, который незаконно ввез в Россию девять килограммов марихуаны.
Инцидент произошел на 101 километре автодороги М-2 «Крым». Свертки с наркотиком полицейские обнаружили в автомобиле, на котором передвигался мужчина.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяется покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств и контрабанда наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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