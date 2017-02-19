В Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу у ночного клуба
В Зеленограде задержали мужчину, который устроил стрельбу по припаркованным около ночного клуба машинам.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве.
По данным ведомства, мужчина попытался пройти внутрь заведения, однако охрана не пропустила его, потому что тот был в состоянии алкогольного опьянения. После этого 37-летний житель Ярославской области начал стрелять из охотничьего ружья по автомобилям.
В результате инцидента пострадала 31-летняя женщина. Она была госпитализирована, - сообщает издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость США заявили о возможности введения новых санкций против России
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии