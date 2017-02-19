В Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу у ночного клуба

В Зеленограде задержали мужчину, который устроил стрельбу по припаркованным около ночного клуба машинам.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве.

По данным ведомства, мужчина попытался пройти внутрь заведения, однако охрана не пропустила его, потому что тот был в состоянии алкогольного опьянения. После этого 37-летний житель Ярославской области начал стрелять из охотничьего ружья по автомобилям.

В результате инцидента пострадала 31-летняя женщина. Она была госпитализирована, - сообщает издание «Подмосковье сегодня».