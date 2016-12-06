В Подмосковье задержали иностранца с полкило героина

В Подольске полицейские задержали выходца из Средней Азии, у которого обнаружили сверток с почти 500 г героина.

Инцидент произошел на улице Свердлова. Мужчина был доставлен в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконной торговле наркотическим веществами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного глава МВД.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. В случае признания виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.