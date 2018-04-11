В Подмосковье задержали «гостей» с оружием

Полиция подмосковного Красногорска задержала по подозрению в незаконной торговле оружием и боеприпасами двух мужчин из других регионов.

Подозреваемые являются жителями Воронежской и Тамбовской областей. Правоохранители поймали их с поличным при продаже винтовки Мосина и патронов. При досмотре у мужчин изъяли 30 тысяч рублей, которые они получили в качестве платы.

Экспертиза установила, что и винтовка, и патроны пригодны для использования по прямому назначению.

В отношении продавцов возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ««Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»». Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главк МВД по региону.