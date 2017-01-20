В Подмосковье взорвалась сауна
В подмосковных Люберцах прогремел взрыв в здании офисно-развлекательного центра. Согласно предварительной версии, его причиной стал газовый баллон, установленный в сауне, которая располагалась на первом этаже здания.
Взрыв выбил четыре бетонные плиты, вызвав частично обрушение центра. Погибших в результате происшествия нет. Пострадали два сотрудника сауны, которые госпитализированы с ожогами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также выясняется на законных ли основаниях работала сауна.
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