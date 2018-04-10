В Подмосковье выявлено 30 бешеных животных

С начала текущего года в московской области выявлено 30 случаев бешенства у животных, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

В регионе было выявлено 54,16 процента больных лисиц, 32,25 процента собак и 19,53 процента кошек.

В ведомстве подчеркнули, что больше половины заболевших собак и кошек были домашними.

За прошлый год это опасное заболевание зафиксировали у 128 животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».