В Подмосковье выявлено 30 бешеных животных
С начала текущего года в московской области выявлено 30 случаев бешенства у животных, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В регионе было выявлено 54,16 процента больных лисиц, 32,25 процента собак и 19,53 процента кошек.
В ведомстве подчеркнули, что больше половины заболевших собак и кошек были домашними.
За прошлый год это опасное заболевание зафиксировали у 128 животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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