В Подмосковье выявили «резиновую квартиру»
Жительница подмосковного Королева зарегистрировала на своей площади десятки человек.
Сотрудники полиции установили, что она поставила на миграционный учет 34 выходцев из стран ближнего зарубежья, нелегально находившихся на территории России.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главк МВД по Московской области.
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