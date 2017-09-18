В Подмосковье выявили подпольный алкоцех

Сотрудники Росалкогольрегулирования нашли крупный цех по производству поддельного алкоголя в селе Семеновское Дмитровского района.

В цеху обнаружили две кустарные линии розлива, примерно две тысячи бутылок готовой продукции и еще 900 литров сырья. Кроме того, неизвестные злоумышленники использовали поддельные акцизные марки, которые были найдены там же в количестве свыше 150 тысяч штук, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время по факту обнаружения подпольного цеха проводится проверка. Все вещественные доказательства изъяты.