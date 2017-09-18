В Подмосковье выявили подпольный алкоцех
Сотрудники Росалкогольрегулирования нашли крупный цех по производству поддельного алкоголя в селе Семеновское Дмитровского района.
В цеху обнаружили две кустарные линии розлива, примерно две тысячи бутылок готовой продукции и еще 900 литров сырья. Кроме того, неизвестные злоумышленники использовали поддельные акцизные марки, которые были найдены там же в количестве свыше 150 тысяч штук, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время по факту обнаружения подпольного цеха проводится проверка. Все вещественные доказательства изъяты.
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