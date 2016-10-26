Подмосковье вышло в лидеры России в области инновационной экономики

Выступая на форуме «Открытые инновации», заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев заявил, что Подмосковье является лидером России в области инновационной экономики.

- Большое внимание уделяется тому, какое количество инновационных разработок содержится в доле экономики. Московская область в этом отношении является не просто лидером, а регионом, который опережающими темпами двигается в направлении к инновационной экономике. Если взять уровень инновационных разработок и денег, которые направляются на научно-исследовательские и инновационные работы, то в валовом региональном продукте этот показатель составляет 3,7 процента. В среднем по России этот показатель составляет 1,5 процента, - цитирует Буцаева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем докладчик отметил, что региону еще есть куда расти. В частности, необходимо создать связку: инновационные технологии – инновационные работы – инновационный продукт.

- У нас общее количество занятых в сфере науки и инноваций – около 86 тысяч человек. Это второй показатель в России, - подчеркнул министр.