В Подмосковье высадят 1,4 млн деревьев в рамках акции «Лес Победы»

В ходе акции «Лес Победы» в Московской области будут высажены 1,4 миллиона деревьев.

Мероприятие будет проводиться во всех муниципалитетах 29 апреля. «Центральная площадка будет организована в Истре на площади 14,6 гектара. Там планируется высадить 58,4 тысячи сеянцев сосны и дубов», - цитирует интернет издание «Подмосковье сегодня» главу Комитета лесного хозяйства МО Ивана Советникова.

Он добавил, что в общей сложности будут высажены примерно 1,3 миллиона лесных и 110 тысяч парковых деревьев и кустарников.

Ожидается, что в акции примут участие около 100 тысяч человек.