В Подмосковье вычислили подпольный игровой клуб

Полиция Московской области ликвидировала подпольный игровой клуб в Дмитровском районе.

Заведение располагалось в помещении двухэтажного здания и было хорошо законспирировано: какие-либо вывески отсутствовали, клуб работал в основном по ночам, а попасть туда можно было только по предварительному звонку.

Содержали игровой клуб четыре человека в возрасте от 24 до 45 лет. Они стали фигурантами уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по МО.