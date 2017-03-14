В Подмосковье вычислили подпольный игровой клуб
Полиция Московской области ликвидировала подпольный игровой клуб в Дмитровском районе.
Заведение располагалось в помещении двухэтажного здания и было хорошо законспирировано: какие-либо вывески отсутствовали, клуб работал в основном по ночам, а попасть туда можно было только по предварительному звонку.
Содержали игровой клуб четыре человека в возрасте от 24 до 45 лет. Они стали фигурантами уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по МО.
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