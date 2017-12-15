В Подмосковье выбрали елку для Кремля
В Подольском лесничестве городского округа Домодедово срубили ель, которая будет установлена в центре Кремля. Ее высота превышает 27 метров.
Главную елку страны выбирали из четырех претенденток, оценивая по таким параметрам, как высота, ширина веток удобство подъезда к дереву и другим. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал председатель областного Комитета лесного хозяйства Иван Советников.
Диаметр ствола выбранной ели превышает полметра, размах нижних веток равен 10 метрам. Возраст дерева составляет более 90 лет.
Срубленную ель отправят в столицу автопоездом 17 декабря. В начале следующей недели ее уже будут украшать на Соборной площади.
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