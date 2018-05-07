Подмосковье выбивается в лидеры по выращиванию овощей

Московская область заняла второе место в России по производству тепличных овощей.

«Мы идем сразу за Краснодарским краем», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» министра сельского хозяйства региона Андрея Разина. Он добавил, что валовый сбор овощей составил порядка 18 тысяч тонн.

Лидирующие позиции по выращиванию овощей в области занимают Кашира, Луховицы и Одинцовский район.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Владимир Путин: Сделаю для России все, что в моих силах!

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО