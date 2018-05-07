Подмосковье выбивается в лидеры по выращиванию овощей

Московская область заняла второе место в России по производству тепличных овощей.

«Мы идем сразу за Краснодарским краем», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» министра сельского хозяйства региона Андрея Разина. Он добавил, что валовый сбор овощей составил порядка 18 тысяч тонн.

Лидирующие позиции по выращиванию овощей в области занимают Кашира, Луховицы и Одинцовский район.