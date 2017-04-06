В Подмосковье вспыхнула африканская чума
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Раменском районе Московской области на предприятии «Константиново Агро».
Это первый в 2017 году зарегистрированный случай чумы в Подмосковье, отмечает РБК.
На момент начала заболевания в хозяйстве содержались 213 голов свиней. По состоянию на 4 апреля от вируса погибли 17 взрослых животных и 24 поросенка.
За сокрытие сведений о внезапном падеже животных против предприятия могут возбудить административное дело. Животные и продукты животноводства с предприятия будут изъяты.
В этом году вероятен риск возникновения африканской чумы в таких регионах, как Мордовия, Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Тверская, Костромская область.
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