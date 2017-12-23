В Подмосковье вспыхнул рейсовый автобус
В подмосковной деревне Карманово загорелся рейсовый автобус.
Об этом интернет-порталу «Подмосковье сегодня» сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. В результате происшествия никто не пострадал, помощь врачей не понадобилась.
Уточняется, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. На место инцидента приехали пожарные. В тушении автобуса были задействованы девять человек и три единицы техники.
В январе 2017 года по дороге в Вологду загорелся автобус с детьми, которые направлялись на олимпиаду.
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