В Подмосковье возрождают институт сельских старост

В Московской области депутаты приняли закон, предусматривающий создание института сельских старост.

«На уровне местного самоуправления гражданское участие должно быть выше. И институт сельских старост может помочь людям в этом», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» зампреда правительства МО, руководителя главного управления территориальной политики Александра Костомарова.

Издание отмечает, что в некоторых населенных пунктов такие старосты уже есть. Принятие закона легализует их деятельность.

Сельские старосты относились к низшей ступени в иерархии власти в Российской империи. В советское время данный институт был упразднен, его возрождение началось только в 2010-х годах. В частности, к 2014 году сельские старосты появились в Ленинградской, Вологодской, Оренбургской и некоторых других областях.