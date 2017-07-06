В Подмосковье возрождают институт сельских старост

В Московской области депутаты приняли закон, предусматривающий создание института сельских старост.

«На уровне местного самоуправления гражданское участие должно быть выше. И институт сельских старост может помочь людям в этом», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» зампреда правительства МО, руководителя главного управления территориальной политики Александра Костомарова.

Издание отмечает, что в некоторых населенных пунктов такие старосты уже есть. Принятие закона легализует их деятельность.

Сельские старосты относились к низшей ступени в иерархии власти в Российской империи. В советское время данный институт был упразднен, его возрождение началось только в 2010-х годах. В частности, к 2014 году сельские старосты появились в Ленинградской, Вологодской, Оренбургской и некоторых других областях.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Ученые рассказали о способе зарядить iPhone за 5 минут

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО