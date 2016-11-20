В Подмосковье восстановили подачу тепла в 21 жилой дом

Утром 20 ноября городском округе Домодедово Московской области прекратилась подача тепла в 21 жилой дом, в результате около четырех тысяч человек были лишены отопления. Специалисты отчитались об устранении неполадок.

Теплоснабжение на Коммунистической улице в Домодедово восстановлено. Жилые дома переключили на снабжение из другой котельной, сообщает Regnum. Власти Подмосковья обещают полностью восстановить работу вышедшего из строя оборудования до конца дня.

Известно, что причиной остановки подачи тепла стала авария на трубопроводе. Над ее ликвидацией работали специалисты и пять единиц техники.