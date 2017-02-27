В Подмосковье воссоздана авиадивизия особого назначения

В Московской области авиабаза ВКС переформирована в авиационную дивизию особого назначения.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ рассказали «Интерфаксу», что дивизия будет заниматься перевозкой личного состава, техники и грузов, выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, спасательно-эвакуационные работы и прочие задачи.

Парк авиадивизии составляют транспортные и пассажирские самолеты, среди которых Ту-154, Ил-76, Ан-148 и другая авиатехника.