В Подмосковье водитель иномарки сбил сотрудника полиции
Водитель иномарки сбил сотрудника уголовного розыска в Московской области и скрылся с места происшествия, сообщили в столичном управлении МВД.
Как уточняется в материале, инцидент произошел вечером 28 декабря.
Сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, был госпитализирован. Сейчас проводятся мероприятия для розыска и задержания преступника. Введен план «Перехват», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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