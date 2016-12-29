В Подмосковье водитель иномарки сбил сотрудника полиции

Водитель иномарки сбил сотрудника уголовного розыска в Московской области и скрылся с места происшествия, сообщили в столичном управлении МВД.

Как уточняется в материале, инцидент произошел вечером 28 декабря.

Сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, был госпитализирован. Сейчас проводятся мероприятия для розыска и задержания преступника. Введен план «Перехват», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».