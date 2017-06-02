Подмосковье включили в десятку привлекательных для инвестиций регионов
Московская область заняла десятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов России.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, выступая на Международном экономическом форуме в Петербурге отметила, что в стране в целом улучшился инвестиционный климат. Что касается Подмосковья, то здесь практически нет административного давления на предпринимателей и им оказывается серьезная финансовая поддержка, добавила Чупшева.
«Московская область повысила эффективность институтов для бизнеса, и бизнес это высоко оценил», - цитирует ее интерне-издание «Подмосковье сегодня».
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