В Подмосковье вдвое сократили сроки выдачи разрешений на строительство
Власти Московской области вдове сократили сроки выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий. Об этом заявил начальник Главархитектуры МО Владислав Гордиенко.
Он пояснил, что сокращение сроков выдачи разрешений с 10 до пяти рабочих дней стало возможно благодаря информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Чиновник также отметил, что с 30 до 20 дней сократилась подготовка градостроительного плана земельного участка.
Гордиенко добавил, что система позволяет провести проверку всей проектной документации на комплектность всего за один рабочий день, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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