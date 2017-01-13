В Подмосковье вдвое сократили сроки выдачи разрешений на строительство

Власти Московской области вдове сократили сроки выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий. Об этом заявил начальник Главархитектуры МО Владислав Гордиенко.

Он пояснил, что сокращение сроков выдачи разрешений с 10 до пяти рабочих дней стало возможно благодаря информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Чиновник также отметил, что с 30 до 20 дней сократилась подготовка градостроительного плана земельного участка.

Гордиенко добавил, что система позволяет провести проверку всей проектной документации на комплектность всего за один рабочий день, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».