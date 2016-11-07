В Подмосковье в усиленном режиме ведется уборка снега

В Московской области в усиленном режиме ведутся снегоуборочные работы. К экстренной чистке дворов подключили более пяти тысяч сотрудников коммунальных служб и 1,7 тысяч единиц специальной техники.

По сообщению пресс-службы зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова, по подмосковному региону был сформирован резерв противогололедных реагентов объемом 300 тысяч кубических метров, а также определены около 250 мест для вывоза снега.

На текущий момент по МО выпало около 15-20% месячной нормы осадков. В случае осложнения ситуации коммунальными службами Подмосковья будут задействовано дополнительное число людей и техники, сообщает «Подмосковье Сегодня».

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