В Подмосковье уничтожили тонны санкционных сыров

В подмосковном Долгопрудном на одном из складов сотрудники Россельхознадзора обнаружили сыры, запрещенные к ввозу в Россию.

Продукция произведена в Германии, Литве, Нидерландах, Украине и Финляндии. Общий ее вес превышает 13 тонн, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сыры были изъяты из оборота и в соответствии с законодательством уничтожены на сортировочной площадке.