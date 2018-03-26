В Подмосковье уничтожили тонны санкционных сыров
В подмосковном Долгопрудном на одном из складов сотрудники Россельхознадзора обнаружили сыры, запрещенные к ввозу в Россию.
Продукция произведена в Германии, Литве, Нидерландах, Украине и Финляндии. Общий ее вес превышает 13 тонн, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сыры были изъяты из оборота и в соответствии с законодательством уничтожены на сортировочной площадке.
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