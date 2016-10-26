ДТП в Подмосковье унесло жизни семи человек

На федеральной трассе М-4 "Дон" произошла авария, жертвами которой стали семь человек. Известно, что участники ДТП – частный микроавтобус и два грузовика.

Происшествие случилось на 36-м километре трассы, сообщает Ридус. Всего в аварии пострадали 10 человек, семеро из них погибли, трое – госпитализированы. Причины происшествия уточняются.

Очевидцы сообщают, что в районе ДТП затруднений автомобильного движения нет.

– ДТП произошло около пяти утра. На трассе находились две ранее столкнувшиеся фуры, в одну из которых врезался двигавшийся в попутном направлении микроавтобус, – рассказали в ГУ МВД России по Московской области.