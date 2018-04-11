В Подмосковье стартует охотничий сезон

Отстреливать водоплавающую и боровую дичь в регионе можно будет с 14 апреля.

«Срок охоты составляет 10 календарных дней и установлен правилами и параметрами охоты в охотничьих угодьях Московской области», - цитирует интенет-издание «Подмосковье сегодня» главу областного Минсельхоза Андре Разина.

Он отметил, что суточная добыча одного охотника не должна превышать трех особей кряквы и трех селезней других видов, двух гусей и двух вальдшнепов на вечерней тяге. Кроме того, в норму входят по одному глухарю и тетереву на току за сезон с одного тока при наличии не менее пяти токующих самцов одновременно.