В Подмосковье стартует охотничий сезон
Отстреливать водоплавающую и боровую дичь в регионе можно будет с 14 апреля.
«Срок охоты составляет 10 календарных дней и установлен правилами и параметрами охоты в охотничьих угодьях Московской области», - цитирует интенет-издание «Подмосковье сегодня» главу областного Минсельхоза Андре Разина.
Он отметил, что суточная добыча одного охотника не должна превышать трех особей кряквы и трех селезней других видов, двух гусей и двух вальдшнепов на вечерней тяге. Кроме того, в норму входят по одному глухарю и тетереву на току за сезон с одного тока при наличии не менее пяти токующих самцов одновременно.
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