В Подмосковье стартовал ремонт дорог

В Московской области с 16 апреля стартовал ремонт дорог, на который из бюджета выделено более 19 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В 2018 году планируется отремонтировать 2 879 участков дорог, протяженностью 3,2 тысячи километров. Из них 471 участок на региональных дорогах протяженностью 1,8 тысяч километров и 2 408 участков муниципальных дорог.

По словам главы Минтранса региона Игоря Трескова, в этом году на ремонт дорожной инфраструктуры выделили свыше 19,5 миллиардов рублей.

Уточняется, что в первую очередь будут отремонтированы в Чемпионату мира по футболу 37 участков общей протяженностью более 90 километров.

Далее начнутся ремонтные работы центральных улиц в городах и к социально-значимым объектам, сообщает портал «Вести Подмосковья».

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