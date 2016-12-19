В Подмосковье стартовал фестиваль пряников

Первый ежегодный фестиваль «Дмитровский пряник» стартовал в Московской области.

Мероприятие проводится в Дмитровском районе и ждет гостей до 25 декабря. В программе ярмарки, дегустации, мастер-классы. Кроме того, подготовлена программа с угощением «В гостях у Дмитровский купцов».

По итогам праздника будут выбраны лучшие пряники. Победители поолучат награды в нескольких номинациях, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».