В Подмосковье стартовал фестиваль пряников
Первый ежегодный фестиваль «Дмитровский пряник» стартовал в Московской области.
Мероприятие проводится в Дмитровском районе и ждет гостей до 25 декабря. В программе ярмарки, дегустации, мастер-классы. Кроме того, подготовлена программа с угощением «В гостях у Дмитровский купцов».
По итогам праздника будут выбраны лучшие пряники. Победители поолучат награды в нескольких номинациях, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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