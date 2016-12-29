В Подмосковье стало в 6 раз меньше обманутых дольщиков

За четыре года количество обманутых дольщиков и проблемных объектов в Московской области сократилось в шесть раз, сообщили в пресс-службе областного Минстроя.

По словам главы ведомства Сергея Пахомова, в октябре 2012 года в Московской области было 18 тысяч обманутых дольщиков, но комплексная работа по данному вектору позволила принять меры по обеспечению прав более 80 процентов пострадавших граждан.

Он уточнил, что на данный момент в регионе остается 18 проблемных объектов и 2923 пострадавших соинвестора.

Вместе с тем, Минстрою удалось запустить механизмы по 21 объекту, где квартир ждали 4 тысячи человек. Для этого из внебюджетных средств привлекли более 10 миллиардов рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».