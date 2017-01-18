Подмосковье стало лидером по числу поддельных справок на кредит

Московская область стала лидером по числу мошеннических заявок от граждан на получение кредита, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Как отмечается в материале, чаще всего недобросовестные клиенты завышают свою зарплату, покупая поддельные справки 2-НДФЛ, некоторые граждане даже достают «липовые» трудовые книжки.

Согласно статистике бюро, в32 процентах таких заявок чаще всего фигурирует зарплата в размере 50-100 тысяч рублей, 28 процентов поддельных справок содержат сумму в 30-50 тысяч рублей и 22 процента «липовых» бумаг содержат сведения о зарплате в 15-30 тысяч рублей. Всего 0,4 процента граждан не постеснялись указать «доход», превышающий 500 тысяч рублей в месяц.

По данным экспертов, «липовые» заявки и рост числа просрочек напрямую связаны с перекредитованностью населения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».