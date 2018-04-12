В Подмосковье спасли застрявшего в ловушке бобра
Жители подмосковной деревни Дрожжино спасли бобра, застрявшего в пруду-ловушке.
По мнению активистов, ежегодно в таких прудах гибнут сотни животных и птиц, которые прилетают на водоем.
Зоозащитники отметили, что люди сооружают конструкции, из-за которых погибают животные, а также призвали беречь природу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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