В Подмосковье создадут сырный кластер
На территории Московской области будет создан сырный кластер стоимостью 220 миллионов рублей, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
По его словам, будет создан крупный агропарк, который будет принимать сырные производства.
Чиновник также отметил, что вся необходимая инфраструктура будет построена за счет региона.
Около 5 компаний уже заявили о готовности разместить свои предприятия на территории новой площадки. В их числе итальянская компания Zappala.it, российская фирма «Торговый дом «Николаев и сыновья» и другие.
Уточняется, что сырный кластер разместится на 17 гектарах в Дмитровском районе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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