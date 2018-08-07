В Подмосковье снова вернулись пропавшие редкие виды бабочек

В Подмосковье в больших количествах появились бабочки, которых ученые не видели более десяти и даже более 40 лет.

Среди вернувшихся видов бабочек, такие как капустница, траурница, аполлон и некоторые другие.

По мнению энтомологов, это естественные колебания численности видов, а также обычные среди насекомых перемещения при наступлении более благоприятных условий.

Специалисты отмечают, что росле аномально жаркого лета 2010 года в фауне бабочек Подмосковья прибавилось некоторое количество видов, ранее никогда не встречавшихся здесь, но обитающих в южных районах Европейской России.

К таким можно отнести два вида пестроглазок (галатею и русскую), поликсену, некоторые виды совок, сообщает «Подмосковье сегодня».

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