В Подмосковье снизились показатели смертности в ДТП

В правительстве Московской области отметили снижение показателе смертности в ДТП за прошлый год.

По словам заместителя председателя правительства МО Ирины Смирновой, смертность в дорожных авариях составила «чуть меньше 16 случаев на 100 тысяч человек». Она напомнила, что три года назад этот показатель составлял 23 случая на 100 тысяч.

Смирнова отметила, что добиться снижения смертности удалось благодаря ряду мероприятий, в числе которых капитальный ремонт дорог и установка межбарьерных ограждений, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».