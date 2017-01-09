В Подмосковье сконструировали беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой

Ученые центра научно-технических услуг «Динамика» в подмосковном Жуковском создали беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой. Как отмечается в сообщении, летательный аппарат может взлетать без взлетно-посадочной полосы.

До сих пор в России выпускались машины только с горизонтальным взлетом, способные подниматься в воздух со специально оборудованных поверхностей и при разгоне до определенной скорости.

По словам генерального конструктора «Динамики» Андрея Бюшгенса, беспилотник может быть использован в военной разведке, но подходит также для охраны лесных территорий и патрулирования нефтегазовых линий.

Научное название нового дрона - «конвертоплан», так как поднимается в воздух с помощью легконагруженных низкооборотных винтов.

Ожидается, что летательные аппараты из Жуковского уже в самое ближайшее время поступят на вооружение Минобороны РФ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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