В Подмосковье рухнули цены на люксовые коттеджи
Элитные жилые коттеджи в Подмосковье по итогам 2017 года подешевели до рекордных за последние семь лет значений.
По данным аналитиков компании Welhome, средневзвешенная цена одного квадратного метра элитного домовладения с учетом стоимости земли в долларовом эквиваленте за семь лет снизилась на 27 процентов – до 3,8 тысячи долларов (217,5 тысячи рублей).
На данный момент купить первичное элитарное загородное жилье в Подмосковье можно в 23 коттеджных поселках, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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