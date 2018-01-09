В Подмосковье рухнули цены на люксовые коттеджи

Элитные жилые коттеджи в Подмосковье по итогам 2017 года подешевели до рекордных за последние семь лет значений.

По данным аналитиков компании Welhome, средневзвешенная цена одного квадратного метра элитного домовладения с учетом стоимости земли в долларовом эквиваленте за семь лет снизилась на 27 процентов – до 3,8 тысячи долларов (217,5 тысячи рублей).

На данный момент купить первичное элитарное загородное жилье в Подмосковье можно в 23 коттеджных поселках, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».