В Подмосковье ребенок выпал с 7-го этажа

В поселке Тарасовка Наро-Фоминского района Подмосковья. При неизвестных обстоятельствах 10-летний мальчик упал с высоты седьмого этажа. К счастью, ребенок остался жив, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

С травмами различной степени тяжести его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у мальчика множественные переломы ребер, ушиб легкого и сердца. В настоящее время он находится в состоянии комы.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.