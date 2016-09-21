В Подмосковье ребенок выпал с 7-го этажа
В поселке Тарасовка Наро-Фоминского района Подмосковья. При неизвестных обстоятельствах 10-летний мальчик упал с высоты седьмого этажа. К счастью, ребенок остался жив, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
С травмами различной степени тяжести его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у мальчика множественные переломы ребер, ушиб легкого и сердца. В настоящее время он находится в состоянии комы.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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