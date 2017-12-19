В Подмосковье ребенка убило током
В Подмосковье от удара током погиб восьмилетний мальчик-аутист, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.
Инцидент произошел в подмосковном Воскресенске в воскресенье, однако известно о нем стало только сейчас.
Мальчик купался в ванной и опрокинул в воду обогреватель, стоявший рядом.
Спасти ребенка не удалось. По факту смерти ребенка проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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