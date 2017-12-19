В Подмосковье ребенка убило током

В Подмосковье от удара током погиб восьмилетний мальчик-аутист, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в подмосковном Воскресенске в воскресенье, однако известно о нем стало только сейчас.

Мальчик купался в ванной и опрокинул в воду обогреватель, стоявший рядом.

Спасти ребенка не удалось. По факту смерти ребенка проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».